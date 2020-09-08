Онищенко упрекнул Минтруда РФ за длинные новогодние праздники

Геннадий Онищенко считает, что длинные праздники в новый год не дают человеку ничего хорошего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Десятидневные новогодние праздники не допустимы в нынешних экономических условиях. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее Минтруд презентовал проект плана постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а выходные 2 и 3 января хотят перенести на 5 ноября и 31 декабря.

«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще 10 дней будем бражничать. Мы не даем ничего человеку, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания», — сказал Онищенко. Депутат рассказал, что раньше он, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января все выходили на работу. Он подчеркнул, что никто не был недоволен.

Онищенко отметил, что в Минтруда многократно обещали сократить число выходных дней в новогодние праздники. По его словам, многие хотят работать, а не могут. Также он считает, что трудовые профсоюзы в лице председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, делают гражданам в данном вопросе медвежью услугу.

Минтруд выступил против переноса рабочих часов 31 декабря на один из предшествующих дней в 2020 году, передает «Национальная служба новостей». В минестерстве считают, что это не будет соответствовать Трудовому кодексу страны.