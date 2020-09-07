07 сентября 2020

В свердловской статистике COVID обнаружены нестыковки

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Число госпитализированных постоянно меняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В официальной статистике новых заболевших в Свердловской области на 8 сентября обнаружена нестыковка. Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 335 госпитализированных. При этом накануне в больницах было 417 пациентов, число выздоровевших и умерших пациентов не совпадает с разницей между этими цифрами.

Согласно официальным данным, за сутки выздоровело 60 человек, четверо умерло, при этом число госпитализированных уменьшилось на 82. Кроме того за сутки выявлено 123 новых случаев коронавируса у жителей области. Даже если предположить, что среди новых заболевших все переносят заболевание легко и не требуют госпитализации, неясно, куда из больниц пропали еще 18 пациентов. «Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 83 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — также уточнили в штабе. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 26 286, выздоровело 20 424 человек, умерло 483 больных COVID.

URA.RU предложило прокомментировать нестыковку в числе госпитализированных пресс-службу регионального штаба по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответа не последовало. Ранее корреспонденты агентства обращали внимание на аномалию со статистикой, которая пришлась на момент назначения нового главы минздрава региона.

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