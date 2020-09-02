Андрей Карлов был назначен в конце июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В статистике по заболевшим коронавирусом в Свердловской области в показателе активных больных (при вычитании количества умерших и выздоровевших из числа заболевших) заметен значительный спад, который приходится на начало августа и совпадает с назначением нового министра здравоохранения региона Андрея Карлова. Источники, близкие к медицине считают, что причиной могли стать новые подходы к лечению и учету больных либо манипуляции со статистикой.

Согласно официальным данным штаба по борьбе с коронавирусом, число активных больных 24 июля составляло 4 933 человека, а уже на 2 августа упало до 2 868 больных. Однако в течение месяца этот показатель вновь вырос и ко 2 сентября составил 5 015 человек. При этом число госпитализированных больных в Свердловской области последовательно снижалось с 856 пациентов 24 июля до 261 больных на 2 сентября.

«Одной из задач при своем назначении Карлов называл наведение порядка со статистикой. До этого нередко повторные анализы больных засчитывались как новые заболевшие. Возможно, это отразилось на статистике», — прокомментировал инсайдер. Он отметил также, что в последний месяц госпитализируют лишь больных с ярко выраженными симптомами COVID и тех, чья жизнь может оказаться под угрозой. Еще один источник предположил, что аномалия связана с неудачной фальсификацией статистики. «Сколько реально заболевших в области — знают единицы. Кто, когда, в каких цифрах что-то подправил, мы вряд ли когда-то узнаем», — пояснил он.

URA.RU обратилось за комментариями к руководителю медицинского информационно-аналитического центра минздрава Свердловской области, но к моменту публикации ответа не последовало.

Число госпитализаций снижалось последовательно URA.RU