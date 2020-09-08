В Кремле ответили на версию о похищении Колесниковой в Беларуси

Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не признают наличия политзаключенных в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Кремле не обладают точной информацией о том, что произошло с членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марией Колесниковой. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном ее похищении.

«Конечно, похищение людей — это то, что нельзя одобрить. Но нужно их дифференцировать от задержания людей в строгом соответствие с законом», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что сейчас власти не обладают точной информацией о ситуации с Колесниковой и ждут заявлений, которые бы прояснили ситуацию.

Также Песков ответил по поводу требования экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской освободить политзаключенных в республике. Он считает, что нужно разбирать каждый отдельный случай, а в целом власти России не признают наличия политзаключенных в Белоруссии.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, по словам очевидцев, посадили в микроавтобус возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что она находилась в СИЗО. Колесникову доставили на границу с Украиной. Однако она решила не покидать страну и порвала паспорт на границе, передает «Национальная служба новостей».