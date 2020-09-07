В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

Марию Колесникову похитили неизвестные Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову похитили неизвестные. По словам очевидцев, возле Национального художественного музея Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

«Я увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус. У нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказала порталу TUT.BY очевидец Анастасия. По данным РИА «Новости», милиция Минска проверяет информацию о похищении Колесниковой.

Утром пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил TUT.BY, что Мария была одна в центре города по делам. Об исчезновении Колесниковой он узнал из СМИ. Через час телефон Родненкова стал недоступен. Позже член Координационного совета Максим Знак сообщил, что не знает ничего о местонахождении Колесниковой и Родненкова. Также нет связи с членом Координационного совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

Мария Колесникова является одной из самых ярких фигур протестов в Белоруссии. В 2020 году она возглавила избирательный штаба банкира Виктора Бабарико. Также Колесникова является соратницей бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В августе Колесникова вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, а в конце месяца объявила о создании собственной политической партии.

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