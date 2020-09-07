К листовкам кандидатов в депутаты свердловчане относятся без пиетета предоставлено жителями Нижнего Тагила

Во время визита на север Свердловской области губернатору Евгению Куйвашеву предстоит увидеть агитационные материалы кандидатов на предстоящих выборах. URA.RU подготовило подборку агитационно-пропагандистских материалов (АПМ) — листовок, газет, буклетов — и попросило эксперта оценить их доходчивость и креативность.

«Основная масса представленных агитационных материалов производит впечатление, будто они созданы для того, чтобы откатать обязательную программу», — констатировал политолог Михаил Коробельников. Единороссы вышли с листовками кандидатов в едином стиле, что позволяет не тратить средств на разработку макетов. Сделаны АПМ достаточно технологично, отмечает эксперт, вот только слоганы звучат как общие фразы.

предоставлено региональным отделением ЕР

«Добротными и солидными выглядят газеты кандидата-единоросса [в депутаты свердловского заксобрания] Петра Соколюка. Классическая триада: было-есть-будет», — прокомментировал Михаил Коробельников.

предоставлено региональным отделением ЕР

«Неплохо создан визуальный образ [кандидата в депутаты Нижнетагильской думы] Александра Долгорукова. Цепляют заголовки АПМ. Но не видно конкретики», — отметил эксперт.

предоставлено штабом кандидата

«АПМ асбестовского кандидата-самовыдвиженца Леонида Ремезова — пример того, как не стоит делать агитматериалы», — оценил Михаил Коробельников. Хотя продуктовый набор упростит путь к сердцу избирателя.

предоставлено жителями Асбеста

«АПМ КПРФ выпущены явно с претензией на креатив, но выглядят настолько пестрыми, что едва ли будут восприняты кем-то, кроме членов и сторонников партии», — сказал политолог.

предоставлено обкомом КПРФ

группа Нижнетагильского горкома КПРФ «ВКонтакте»

«Буклет кандидата в депутаты свердловского заксобрания по Краснотурьинскому округу от «Справедливой России» Андрея Бычкова отдает 1990-ми, и не «цепляет» избирателя, считает эксперт.

предоставлено региональным отделением «Справедливой России»

А вот АПМ нижнетагильской «яблочницы» Надежды Журавлевой создан удачно. «Неплохая попытка создать образ кандидата из народа», — признал политолог.

предоставлено жителями Нижнего Тагила

Впрочем, большинство избирателей воспринимает АПМ как макулатуру. Поэтому типичная судьба газет и листовок политиков выглядит вот так:

предоставлено жителями Нижнего Тагила

13 сентября в Свердловской области разыграют 21 депутатский мандат, из них 1 — в областном заксобрании и 20 — в муниципальных думах.