Во время визита на север Свердловской области губернатору Евгению Куйвашеву предстоит увидеть агитационные материалы кандидатов на предстоящих выборах. URA.RU подготовило подборку агитационно-пропагандистских материалов (АПМ) — листовок, газет, буклетов — и попросило эксперта оценить их доходчивость и креативность.
«Основная масса представленных агитационных материалов производит впечатление, будто они созданы для того, чтобы откатать обязательную программу», — констатировал политолог Михаил Коробельников. Единороссы вышли с листовками кандидатов в едином стиле, что позволяет не тратить средств на разработку макетов. Сделаны АПМ достаточно технологично, отмечает эксперт, вот только слоганы звучат как общие фразы.
«Добротными и солидными выглядят газеты кандидата-единоросса [в депутаты свердловского заксобрания] Петра Соколюка. Классическая триада: было-есть-будет», — прокомментировал Михаил Коробельников.
«Неплохо создан визуальный образ [кандидата в депутаты Нижнетагильской думы] Александра Долгорукова. Цепляют заголовки АПМ. Но не видно конкретики», — отметил эксперт.
«АПМ асбестовского кандидата-самовыдвиженца Леонида Ремезова — пример того, как не стоит делать агитматериалы», — оценил Михаил Коробельников. Хотя продуктовый набор упростит путь к сердцу избирателя.
«АПМ КПРФ выпущены явно с претензией на креатив, но выглядят настолько пестрыми, что едва ли будут восприняты кем-то, кроме членов и сторонников партии», — сказал политолог.
«Буклет кандидата в депутаты свердловского заксобрания по Краснотурьинскому округу от «Справедливой России» Андрея Бычкова отдает 1990-ми, и не «цепляет» избирателя, считает эксперт.
А вот АПМ нижнетагильской «яблочницы» Надежды Журавлевой создан удачно. «Неплохая попытка создать образ кандидата из народа», — признал политолог.
Впрочем, большинство избирателей воспринимает АПМ как макулатуру. Поэтому типичная судьба газет и листовок политиков выглядит вот так:
13 сентября в Свердловской области разыграют 21 депутатский мандат, из них 1 — в областном заксобрании и 20 — в муниципальных думах.
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