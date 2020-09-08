Отец пропавшей белорусской оппозиционерки не верит в ее отъезд

Мария Колесникова говорила близким, что в любом случае останется в Беларуси Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Оппозиционерка из Беларуси Мария Колесникова не могла попытаться сбежать в Украину, как заявлял президент республики Александр Лукашенко. Отец оппозиционерки Александр Колесников объяснил белорусским журналистам, что девушка не собиралась уезжать из страны.

«Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“. Она не говорила мне, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении», — объяснил Колесников изданию Tut.by.

Отец оппозиционерки рассказал, что не может выйти на связь с Марией Колесниковой. Новости о дочери мужчина узнает лишь из интернета. Милиция пока не связалась с ним по поводу пропажи девушки. Коллега Колесниковой юрист Максим Знак подтвердил слова отца оппозиционерки. Ему она также заявляла, что собирается остаться в Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что Марию Колесникову задержали при попытке побега на Украину, сообщает «Национальная служба новостей». По другой информации, при попытке насильственного вывоза девушка специально порвала свой паспорт, чтобы ее остановили. Где сейчас Колесникова — неизвестно.