Названа дата инаугурации губернатора ХМАО

13 сентября в Ханты-Мансийск съедется множество VIP-гостей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Инаугурация губернатора ХМАО состоится 13 сентября после заседания окружной думы, где парламентарии выберут нового главу региона. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Инаугурация губернатора Югры состоится в 15:00 в большом зале КТЦ «Югра-классик», — сообщили в депсвязей. В адрес окружного правительства был отправлен запрос с просьбой огласить список приглашенных на инаугурацию гостей. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что приглашения были отправлены многим VIP-персонам. «Ждут депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации, губернаторов из соседних регионов, руководителей крупнейших предприятий ТЭК. Естественно, что все окружная политэлита, общественные деятели, ну и так далее. Ну, а кто приедет, станет известно ближе к выходным», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отправил в Думу ХМАО список из трех претендентов на должность губернатора Югры. Среди них действующая глава региона — Наталья Комарова, первый секретарь окружного отделения КПРФ Алексей Савинцев и лидер югорских «справедливороссов» Михаил Сердюк. Решение по этому вопросу окружные парламентарии озвучат 13 сентября во время заседания.