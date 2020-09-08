Россиянам пообещали новые выплаты

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход для жителей страны. Чиновник подчеркнул, что при перечислении выплат не должен учитываться социальный статус человека.
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку», — цитирует Медведева РИА «Новости». По словам чиновника, данная сумма должна выплачиваться независимо от его социального и экономического положения. Также не должен браться в расчет род его деятельности.
Ранее Дмитрий Медведев дал объяснение экономическому кризису в России. По его словам, в текущем году страна переживает сразу несколько «экономических шоков», среди которых падение цен на нефть, сокращение экспорта и введение внутренних ограничений из-за коронавируса.
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