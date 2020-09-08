Просто маски уже неэффективны, считает Максим Фадеев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев продемонстрировал новую защиту от вирусов. Он надел на голову белую полупрозрачную балаклаву без прорези для глаз, а поверх — желтые очки.

«Это моя новая маска! В таких масках, скоро будем ходить все! Идентификация почти невозможна. Мир больше никогда не будет прежним. Новыи? миропорядок на носу», — написал Фадеев в Instagram.

Подписчики назвали продюсера «человеком-марлей» и предположили, что маска малоэффективна. «Да лучше противогазы надеть!» — считает galinaplatonenko7995. «Смысл, от кого прячемся, не только вирус, но муха пролетит, через такую защиту», — отмечает adamovich6136. Впрочем, идея понравилась девушкам. «Ну и слава богу. Краситься не надо», — замечает rerikhtanja.

В начале лета Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов. В доказательство он выложил снимок, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до того, как занялся своим весом. Затем он раскрыл, как поддерживает себя в форме.