Светлана Тихановская поблагодарила россиян, которые выразили солидарность протестующим Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не были направлены против России. Об этом Тихановская рассказала в своем видеообращении к россиянам.

«Ни на каком этапе [протестов], это не было борьбой против России. Уверена, не станет таковой», — сказала Тихановская на видео, которое появилось в telegram-канале «Пул Первой». Она призвала россиян не верить политикам и СМИ, которые говорят об обратном.

По мнению Тихановской, важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии. Она отметила, что белорусы настроены на дружеские отношения со всеми соседними странами при сохранении собственного суверенитета. Экс-кандидат в президенты также поблагодарила россиян, которые выразили солидарность протестующим в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. По мнению главы республики, организаторы протестов заинтересованы в дестабилизации ситуации в России, передает «Утро.ру». При этом он согласился с мнением, что «пересидел» на своей должности, пишет VSE42.ru.