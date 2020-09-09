Лукашенко заявил о неопубликованной части переговоров о Навальном

Александр Лукашенко заявил, что обладает сенсационной информацией о деле Алексея Навального Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В аудиозаписи, на которой якобы обсуждается отравление Алексея Навального спецслужбами Германии и Польши, есть неопубликованный фрагмент. Об этом заявил действующий глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями», — пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что передал полную версию записи главе ФСБ России Александру Бортникову.

О наличии полной версии записи Лукашенко заявил во время интервью российским журналистам. По словам журналиста Романа Бабаяна, глава Беларуси заверил, что обладает сенсационной информацией, по сравнению с которой все остальное будет «цветочками».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы Беларуси якобы перехватили переговоры спецслужб Германии и Польши, в которых обсуждалась ситуация с отравлением Алексея Навального. При этом была опубликована только версия, где двое лиц говорили на русском языке. Позднее пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, заявил URA.RU, что не доверяет записи такого сомнительного качества и отметил, что подделать такой файл может кто угодно.