Пранкер Лексус высмеял запись диалога ФРГ и Польши о Навальном

Пранкер Алексей Столяров не верит в подлинность аудиозаписи «переговоров Берлина и Варшавы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Аудиозапись, на которой якобы запечатлен разговор между Германией и Польшей о ситуации с Алексеем Навальным, скорее всего, является подделкой. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился российский пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус.

До этого власти Беларуси опубликовали аудиозапись, на которой двое мужчин обсуждают ситуацию с блогером и юристом Алексеем Навальным. В Минске заявили, что перехватили переговоры Берлина и Варшавы о фальсификации информации об отравлении Навального. При этом на записи приводится перевод диалога на русский язык. Оригинальной версии «переговоров» Минск не предоставил.

«Ну смешно, конечно. После прослушивания записи, кроме того, что я по лицу себя ударил, не возникло никаких ощущений. Конечно, я в это не верю, не доверяю такой записи», — рассказал URA.RU Столяров.

Аудиозапись, которую опубликовал Минск, настолько сомнительна, что сделать такой файл сможет кто угодно, отметил пранкер Лексус. «Любой человек такое может подделать. Вопрос в другом — будут ли в это верить», — заключил он.

Алексею Навальному стало плохо в конце августа во время перелета в Москву из Томска. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и находился в БСМП №1. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite, позднее немецкие ученые заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что спецслужбы Беларуси якобы перехватили разговор Германии и Польши, доказывающий, что Навальный не был отравлен. В Германии опровергли эти заявления.

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