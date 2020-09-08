08 сентября 2020
07 сентября 2020

Названы сроки, когда будет запущен тобольский аэропорт

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Тобольский аэропорт откроется в 2021 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тобольский аэропорт откроется в 2021 году. Об этом сообщили в одном из официальных каналов оперативного штаба Тюменской области. Сейчас в Тобольске находится губернатор Тюменской области Александр Моор, который начал рабочую поездку в город с осмотра аэропорта.

«Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района», — заявил губернатор.

В оперштабе отметили, что новый аэропорт сможет принимать и обслуживать широкий спектр самолетов. В том числе Airbus A320 и Boeing 737. Инициатором строительства аэровокзала в Тобольске стал СИБУР. Региональный бюджет добавил на обустройство подъездных дорог 190 млн рублей. Ранее агентство писало о том, что Тобольск принял технический рейс из тюменского аэропорта Рощино. Второго сентября самолет АН-26 приземлился на новом аэродроме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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