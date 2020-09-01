Перед приездом Путина в Тобольск из Тюмени запустили самолет

В новый аэропорт Тобольска перед приездом президента Владимира Путина запустили пробный технический рейс из тюменского Рощино. Самолет Ан-26 вылетел в 11.40, соответствующая информация опубликована на сайте тюменского аэропорта.
«Это плановая отработка систем взлета и посадок, поверка радиотехнических средств измерений», — рассказали в пресс-службе Рощино. Исследования проводит компания «Летные проверки и системы», которая обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве России.
Как сообщили в самой компании, проверка проводилась в связи с введением нового оборудования тобольского аэропорта, никаких проблем не выявлено. Подобная уже осуществлялась полгода назад, когда в аэропорту ввели первую партию оборудования для обеспечения полетов.
Ранее URARU сообщало, что президент Владимир Путин планирует посетить Тобольск в конце сентября. Курировать его визит будет экс-губернатор Тюменской области и глава Минстроя Владимир Якушев.
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