01 сентября 2020
31 августа 2020

Перед приездом Путина в Тобольск из Тюмени запустили самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Путина ожидают в Тобольске в конце сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новый аэропорт Тобольска перед приездом президента Владимира Путина запустили пробный технический рейс из тюменского Рощино. Самолет Ан-26 вылетел в 11.40, соответствующая информация опубликована на сайте тюменского аэропорта.

«Это плановая отработка систем взлета и посадок, поверка радиотехнических средств измерений», — рассказали в пресс-службе Рощино. Исследования проводит компания «Летные проверки и системы», которая обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве России.

Как сообщили в самой компании, проверка проводилась в связи с введением нового оборудования тобольского аэропорта, никаких проблем не выявлено. Подобная уже осуществлялась полгода назад, когда в аэропорту ввели первую партию оборудования для обеспечения полетов.

Ранее URARU сообщало, что президент Владимир Путин планирует посетить Тобольск в конце сентября. Курировать его визит будет экс-губернатор Тюменской области и глава Минстроя Владимир Якушев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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