Пассажирка заявила водителю, что является матерью четверых детей и не готова каждый раз заказывать такси по детскому тарифу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени мать четверых детей напала на водителя «Яндекс. Такси» после того, как он отказался перевозить ее с маленьким ребенком без детского кресла. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В социальных сетях также появилась видеозапись инцидента.

«У вас ребенок маленький и тариф эконом. Тариф эконом не предусматривает перевозку детей», — сообщил таксист пассажирке. В ответ на это она заявила, что является матерью четверых детей и «не собирается каждый раз заказывать детский тариф». После словесной перепалки тюменка начала пинать водителя такси. На этом видеозапись обрывается.

Получить оперативный комментарий в компании «Яндекс. Такси» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос корреспондент отправил в городской отдел УВД. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени пассажирка такси сначала обматерила, а затем напала на водителя.