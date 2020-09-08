Губернатор ЯНАО сдержал обещание, данное жителям аварийного села

Дмитрий Артюхов запланировал визит в Газ-Сале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов запланировал на 10 сентября поездку в село Газ-Сале, жилой фонд в котором изношен на 80% и которое власти предлагают расселить. О предстоящем визите URA.RU сообщил источник в окружном правительстве, информацию подтвердили в администрации Тазовского района. Ожидается, что на встрече глава Ямала окончательно решит судьбу села.

«Встреча с губернатором Дмитрием Артюховым состоится 10 сентября в 9:20», — сообщили в пресс-службе мэрии. Приехать в Газ-Сале глава региона обещал в декабре прошлого года. Артюхов заявлял, что каждое решение относительно судьбы села должно приниматься по принципу полной справедливости.

«Свое обещание пообщаться лично с газсалинцами Артюхов сдержал. Ожидается, что на завтрашней встрече губернатор поставит окончательную точку в судьбе населенного пункта и расскажет, на какую поддержку могут рассчитывать газсалинцы», — рассказал источник URA.RU в правительстве ЯНАО.

Вопрос с судьбой Газ-Сале уже больше года находится в подвешенном состоянии. В марте специальная комиссия района озвучила результаты проведенного анкетирования жителей. Абсолютное большинство из них высказались за переезд в другие населенные пункты округа. Около 28% пожелали поселиться в Новом Уренгое, 22% — в Тазовском, 20% видят свое будущее в других населенных пунктах ЯНАО или вообще за пределами округа. Только 6% опрошенных пожелали остаться в Газ-Сале, а 8% затруднились с ответом.

Проблема стала обсуждаться после закрытия в Газ-Сале всех предприятий. Местные власти высказывали сомнения по поводу того, что село нужно развивать дальше. При этом последнее слово оставалось за жителями Газ-Сале. Артюхов обещал, что если селяне выскажутся за расселение, власти помогут им и с работой, и с переездом в более комфортные города и поселения.