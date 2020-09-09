Замглавы Минэнерго РФ предъявили обвинение

Замминистра энергетики обвиняется в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет РФ предъявил заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Тихонов вместе со своим советником и вице-президентами АО «Ланит» завладели 603 млн рублей.

Бюджетные деньги Минэнерго выделила ФГБУ «Российское энергетическое агентство» для создания информационной системы. «В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ „РЭА“ Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО „Ланит“ Владимира Макарова и Виктора Серебрякова», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что Тихонов пытался скрыться от следствия, меняя автомобили и места временного пребывания. Всем четверым задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В квартирах и на рабочих местах обвиняемых проведены обыски. В скором времени суд определит меру пресечения Тихонову и его соучастникам. Следствие настаивает на заключении обвиняемых под стражу.

Тихонова задержали 8 сентября. Уголовное дело связано с реализацией утверждённой в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—2015 годы, уточняет Life . Перед задержанием Тихонова должность замглавы энергетики РФ сократили.