Тихановской предлагают дать Нобелевскую премию

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа, блогера Сергея Тихановского, могут номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил председатель Европейской народной партии Дональд Туск.
«Это будет сильным сигналом для всех задержанных в Белоруссии», — приводит слова политика РИА «Новости». Издание уточняет, что с предложением номинировать Тихановских на Нобелевскую премию Туск обратился в Европейский союз.
Сергей Тихановский собирался участвовать в президентских выборах в Белоруссии, но ЦИК отказал ему в регистрации. Тогда в гонку вступила его супруга Светлана. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий лидер республики Александр Лукашенко. После оглашения результатов в стране вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор, передает
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