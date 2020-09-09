Тихановской предлагают дать Нобелевскую премию

Тихановская может получить Нобелевскую премию мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа, блогера Сергея Тихановского, могут номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил председатель Европейской народной партии Дональд Туск.

«Это будет сильным сигналом для всех задержанных в Белоруссии», — приводит слова политика РИА «Новости». Издание уточняет, что с предложением номинировать Тихановских на Нобелевскую премию Туск обратился в Европейский союз.

Сергей Тихановский собирался участвовать в президентских выборах в Белоруссии, но ЦИК отказал ему в регистрации. Тогда в гонку вступила его супруга Светлана. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий лидер республики Александр Лукашенко. После оглашения результатов в стране вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор, передает Life . Сама Тихановская уехала из страны. Практически всех членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси задержали. В одном из интервью Тихановская заявила, что Россия может стать посредником между оппозицией и Лукашенко, сообщает агентство Nation News.