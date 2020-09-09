Жители ЯНАО стали злоупотреблять правом на бесплатные лекарства

За период пандемии было выдано 17 тысяч бесплатных наборов медикаментов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дефицит бесплатных наборов противовирусных лекарств, периодически возникающий в больницах ЯНАО, связан с желанием граждан сэкономить. Об этом сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник в окружных медицинских кругах.

«Едва начали выдавать медикаменты, появились и те, кто просто решил сэкономить, — сообщил собеседник агентства. — Они приходят на прием и, не имея симптомов, требуют у врачей бесплатные лекарства». По словам источника, если врач отказывает, то пациенты начинают скандалить и рассказывать о «беспределе» и «злоупотреблениях».

В окружном депздраве пояснили, что заболеваемость ОРВИ в сентябре резко выросла, особенно среди детей. «По сравнению с прошлой неделей количество вызовов врача на дом увеличилось практически в три раза, — рассказали URA.RU в ведомстве. — Вместе с тем увеличилась и потребность в лекарственных препаратах для обеспечения пациентов с ОРВИ». К 9 сентября для лечения пациентов с симптомами ОРВИ в ЯНАО выдано порядка 17 000 наборов. Из них 10 000 для взрослых и более 7000 — для детей в возрасте до 18 лет.

Ранее сообщалось, что мера поддержки населения ЯНАО была введена в связи с пандемией коронавируса. До окончания режима повышенной готовности ямальцам, обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ, положен бесплатный набор лекарств. Между тем, жители ЯНАО жалуются, что им стали необоснованно отказывать в бесплатных медикаментах. Медики начали формировать дополнительные наборы, оперативно обеспечивая всех обратившиеся к ним ямальцев.