Вассерман указал, кому выгодна нейтрализация Навального

В нейтрализации блогера Алексея Навального может быть заинтересован Китай. Об этом говорится в статье публициста Анатолия Вассермана и кандидата философских наук, нейробиолога Нурали Латыпова «Инцидент с возможным отравлением Алексея Навального».
По словам авторов материала, власти Китая могут создавать антироссийские скандалы, чтобы ЕС и США ввели санкции против РФ. «Если под напором санкций у нас не останется возможности работать с другими партнерами, наша зависимость от Китая станет кабальной», — говорится в статье.
Вассерман и Латыпов подчеркнули, что в таком случае Китай сможет диктовать России собственные условия сотрудничества. Нужно учитывать, что Китай имеет стратегическое преимущество перед Россией, США и Евросоюзом, добавили публицисты.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Блогера доставили в больницу, где он впал в кому. Навального отвезли в немецкую клинику «Шарите», где 7 сентября заявили, что блогер вышел из комы. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что Навальный был отравлен, передает телеканал 360. Однако 60 биохимических исследований российских врачей не обнаружили следов яда в организме блогера, сообщает RT.
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