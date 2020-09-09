Генпрокурор РФ объяснил, зачем АУЕ приравняли к фашизму

В Генпрокуратуре РФ считают, что движение АУЕ угрожает безопасности общества и государства Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Движение АУЕ в России было признано экстремистским и запрещенным в России, так как угрожает безопасности общества и государства. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Особые опасения вызывает влияние на несовершеннолетних и молодежь продвигаемая этим движением идея создания „воровской“ власти в качестве антипода органам госвласти, а также применение других законов, так называемых понятий», — сказал Краснов в интервью «Коммерсанту». Он объяснил, что Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о признании движения АУЕ экстремистским после того, как было установлено, что эта организация структурирована и имеет руководство, финансирование, координацию деятельности местных и региональных групп.

По словам Краснова, АУЕ имеет широкое распространение в интернете. Он отметил, что, по оценкам экспертов, в 2019 году у экстремистского движения было около 30 тысяч сообществ во «ВКонтакте», множество каналов на Youtube.

Верховный суд РФ 17 августа признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией, передает РАПСИ . Адвокат Дмитрий Краснов считает, что этот шаг поможет снизить детскую преступность, пишет агентство Nation News. Первый приговор в России фигурантам уголовного дела об организации сообщества АУЕ был вынесен в Екатеринбурге. Создатель группы во «ВКонтакте» по тематике экстремистского движения получил семь лет колонии общего режима.