Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения катера с баржей в Сургуте, в результате которого погибло четыре человека, в том числе и вор в законе Зятек. Запись размещена на Youtube-канале СКР.
На кадрах видно, что катер получил серьезные повреждения после столкновения с баржей. В результате происшествия сотрудниками уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Сейчас следователями устанавливается владелец катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров. «Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на реке Черной катер столкнулся с баржей, в результате чего пострадало восемь человек. Четверо из них погибли, остальные, в том числе и трехлетний ребенок, доставлены в больницу.