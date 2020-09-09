09 сентября 2020
08 сентября 2020

Появились кадры с места столкновения катера с баржей в ХМАО. Там погиб вор в законе

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства трагедии Фото: читатель URA.RU

Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения катера с баржей в Сургуте, в результате которого погибло четыре человека, в том числе и вор в законе Зятек. Запись размещена на Youtube-канале СКР.

На кадрах видно, что катер получил серьезные повреждения после столкновения с баржей. В результате происшествия сотрудниками уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сейчас следователями устанавливается владелец катера, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров. «Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на реке Черной катер столкнулся с баржей, в результате чего пострадало восемь человек. Четверо из них погибли, остальные, в том числе и трехлетний ребенок, доставлены в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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