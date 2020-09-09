09 сентября 2020
08 сентября 2020

Источник: тюменские чиновники собираются массово уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, тобольск
11 глав поселений Тобольского района хотят уволиться Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главы сельских поселений Тобольского района соберутся на закрытой прощальной вечеринке, посвященной предстоящему массовому увольнению чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что главы поселений собираются покинуть свои посты из-за нежелания работать с новым руководителем администрации Тобольского района Леонидом Митрюшкиным.

«На вечеринке в ресторане „Медовый спас“ будут присутствовать 22 главы сельских поселений Тобольского района. Ровно половина из них, 11 человек, планируют уйти со своих постов в ближайшее время из-за главы Тобольского района Митрюшкина», — пояснил собеседник агентству.

Он добавил, что 13 сентября в Тобольском районе пройдут выборы депутатов сельских дум. Затем они выберут глав сельсоветов из тех, кто заявился на конкурс. 11 действующих чиновников заявляться на эти выборы не будут. Получить оперативный комментарий в администрации Тобольского района URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что новый глава Тобольского района начал формировать команду из своих приближенных. Ключевые посты в администрации он раздал своим знакомым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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