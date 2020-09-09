Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин проголосует 11 сентября Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин изменил адрес своего избирательного участка, чтобы проголосовать на выборах главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым органам власти. Он пояснил, что Махонин будет голосовать в Перми.

«Махонин будет голосовать 11 сентября в школе № 7», — рассказал URA.RU инсайдер. Он уточнил, что врио воспользовался технологией «Мобильный избиратель», чтобы сменить место голосования. Если бы он этого не сделал, то ему пришлось бы ехать на выборы в Чердынский округ и голосовать по месту регистрации.

В пресс-службе администрации губернатора воздержались от комментариев для URA.RU на данную тему. Известно, что в школе № 7 (ул. Попова, 50) с углубленным изучением английского языка Махонин уже делал свой выбор во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

URA.RU также рассказывало, что Пермский край занял первое место в стране по числу избирателей, которые изменили свой участок для голосования. Всего в регионе почти 60 тысяч человек сменили адрес избирательного участка на более удобный.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них принимают участие самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».