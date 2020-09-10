Президент РФ и премьер-министр Италии обсудили инцидент с Алексеем Навальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не правильно понял президента РФ Владимира Путина по вопросу расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Конте заявил, что Путин планирует создать комиссию по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным и сотрудничать с немецкими властями, передает агентство Nation News. С таким заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, рассказывая о последнем телефонном разговоре с Путиным.

Песков ответил, что политики действительно обсуждали произошедшее с Навальным, но о создании комиссии Путин не говорил. «Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. Президент информировал итальянского коллегу, что уже проводятся доследственные действия. Де-факто, выполняются следственные действия, но де-юре нет основания для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что в Кремле настроены на то, чтобы пролить свет на произошедшее с Алексеем Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября.