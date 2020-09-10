Пресс-секретарь президента высказался про опального отца Сергия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг бывшего схимонаха Сергия (Романова) и Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», находящегося под властью старца. По мнению Пескова, в ситуации должны разобраться силовики.
«Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они обязаны жить в правовом поле РФ. Если нарушаются законы РФ, то должны незамедлительно реагировать правоохранительные органы», — заявил Песков на пресс-конференции.
Сегодня в Екатеринбурге, напомним, церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви. «Ждем официально комментария отца Сергия на этот счет — он обязательно будет», — заявил URA.RU представитель обители «Спорительница хлебов» Всеволод Могучев.
Создатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Романов) был лишен сана за провокационные проповеди, распространяемые через YouTube. В них он призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Ксения Собчак выпустила
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