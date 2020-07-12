Отец Сергий заявил, что решит все проблемы России за три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Опальный схиигумен Сергий (Романов), лишенный сана за отрицание коронавируса, потребовал от президента РФ Владимира Путина передать ему право управлять страной. Об этом он заявил на видео в YouTube, которое выложил его представитель Всеволод Могучев.

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали», — сказал Сергий на видео. По его словам, «хобатники, сионисты, массоны» привели Россию «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству». Сергий отметил, что Хабаровск, где арестовали губернатора Сергея Фургала и люди вышли на митинг, это только начало. В соответствии с российским законодательством URA.RU не публикует видеозапись.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция обнаружила в проповедях отца Сергия признаки экстремизма и направила материалы в прокуратуру, которая возбудила административное производство. 20 июля его ждет новое судебное заседание. Создателю Среднеуральского женского монастыря вменяется статья 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды», напоминает «Ридус». Также полиция начала проверку по заявлению жительницы Екатеринбурга, которая просила привлечь Сергия к уголовной ответственности за оскорбление президента России.

Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. Позже стало известно, что выгнать отца Сергия из монастыря невозможно — он там прописан.

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