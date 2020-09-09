«Промобот» предоставит пермскому избиркому роботов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

На трех избирательных участках Перми будут установлены роботы от «Промобота». Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией, а также подтвердили в избиркоме и компании «Промобот». Всего будет задействовано четыре робота, один из которых — человекоподобный.

«Консультантом и наблюдателем на участке в ДК ВОС станет человекоподобный робот-компаньон Юра. Он сможет видеть все, что происходит на участке и передавать информацию о выявленных нарушениях в избирком», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Промобота». Там уточнили, что избиратели также смогут задать вопросы Юре и получить от него информацию о кандидатах.

Помимо человекоподобного Юры на данном участке будет установлен робот для бесконтактного измерения температуры. Также двух роботов «Промобот Термоконтроль» отправят на избирательные участки, расположенные на ул. Лебедева, 40 и ул. Попова, 50. Планируется, что на последнем участке будет голосовать врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

«Избирательные комиссии в Пермском крае всегда нацелены на внедрение новаций и цифровых технологий. Мы часто проводим их апробацию в избирательном процессе: сбор подписей через госуслуги, QR-кодирование, „мобильный избиратель“. Поэтому если технология создает удобства для избирателей и соответствует закону — мы с большим вниманием относимся к ее применению», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них примут участие Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

Пермский человекоподобный робот Юра Фото: пресс-служба компании Promobot