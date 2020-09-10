Дело Навального выгодно тем, кто считает Россию своим противником, считает сенатор Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

История с блогером Алексеем Навальным, госпитализированным в берлинскую клинику «Шарите» выгодна тем, кто считает Россию своим геополитическим противником, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, ситуацию с блогером могут использовать для изменения политического строя в РФ.

«Внутри России основная ставка (для вмешательства извне) делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого „умного голосования“ был призван гражданин Навальный», — приводит слова Климова радио Sputnik.

Сенатор утверждает, что на фоне протестов в Хабаровске и Белоруссии Навальный и его соратники «могут разжечь протестные настроения». Однако последние события не привели к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные режиссеры и сценаристы, резюмирует Климов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября. Кабмин ФРГ утверждает, что в организме блогера нашли следы яда из группы «Новичок». Однако Германия до сих пор не передала доказательства этому России. При этом омские врачи следов вещества в организме Навального не находили.