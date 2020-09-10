Экономист: где Путин возьмет деньги на новые выплаты

Экономист рассказал, что выплаты получат только те, кто встал на учет в Центр занятости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средства на выплаты безработным россиянам будут брать из федерального бюджета за счет увеличения госдолга РФ. Об этом URA.RU рассказал экономист, доцент Российского экономического университета им. Плеханова Владимир Колмаков, комментируя заявление президента России Владимира Путина об адресной помощи потерявшим работу.

«Деньги для выплат безработным власти будут брать из федерального бюджета России, а дефицит бюджета — покрывать за счет увеличения госдолга РФ», — рассказал Колмаков. При этом выплаты получат только те, кто встал на учет в центры занятости, потому что это единственный способ отследить безработицу. По словам экономиста, количество официально признанных безработными в России с начала пандемии выросло в 1,5 раза.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что россияне, оставшиеся без работы во время пандемии коронавируса, получат от государства адресную помощь. По словам главы государства, безработица в России не должна превышать 4,7%, передает «Национальная служба новостей».