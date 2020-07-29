Партию «Яблоко» сняли с выборов в Курганской области

Курганскую оппозицию не пустили на выборы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирком в Курганской области отказал в регистрации списка кандидатов от политической партии «Яблоко». Причина — в подписях. Об этом говорится в релизе избирательной комиссии Курганской области.

«Избирательная комиссия Курганской области отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутого региональным отделением политической партии „Яблоко“. 22% подписей (154 подписи), отобранных для проверки, признаны недействительными», — говорится в информации.

Всего проверено 20% подписей избирателей (696 штук), представленных в поддержку выдвижения списка кандидатов. По закону основанием отказа в регистрации списка кандидатов может быть выявление 5 и более процентов недостоверных или недействительных подписей.

В разговоре с URA.RU председатель курганского реготделения «Яблока» Елена Панова сказала, что сейчас партия принимает решение о дальнейших действиях. Но с вероятностью 99% можно сказать, что решение избиркома будет обжаловано в суде. «В экспертном заключении и итоговой ведомости на виду разногласия. Несоответствие — что говорит эксперт и что пишет избирательная комиссия. Мы готовим документы», — уточнила Панова.

URA.RU сообщало, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома 29 июля заявила, что ждет, когда в комиссию поступит жалоба от Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», не допущенного к выборам в заксобрание области. Памфилова пообещала, что будет перепроверена каждая подпись.

Представители челябинского «Яблока» собирали подписи под жалобой в ЦИК РФ у стен заксобрания региона. Облизбирком отказал партии в регистрации списков из-за большого брака в подписных листах.