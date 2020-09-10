Для должников по алиментам в РФ введут новые ограничения

Должников по алиментам лишат права на отсрочку от армии. Соответствующий законопроект рассмотрят осенью в Госдуме.
«В случае недобросовестного исполнения финансовых обязательств перед своими детьми граждане могут лишиться права на отсрочку от армии», — передает «Парламентская газета».
Авторы документа отмечают, что действующие нормы сформулированы так, что родители двух и более детей, но при этом уже не состоящие в браке и уклоняющиеся от уплаты алиментов, могут также воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу. При этом на Федеральную службу судебных приставов предлагается возложить обязанность в двухнедельный срок отвечать на запросы военкоматов о том, возбуждено ли в отношении должника исполнительное производство.
Ранее платить алименты за родителей-должников предложили государству. Для этого хотели создать государственный алиментный фонд. Сумма долгов россиян по алиментам за 2019 год обновила исторический рекорд. Несмотря на то, что за год количество должников уменьшилось, сумма неуплаченных алиментов составила 152 млрд рублей.
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