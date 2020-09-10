10 сентября 2020

Соловьев определил вещество, которое вызвало болезнь Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
По мнению телеведущего, состояние блогера является следствием приступа панкреатита Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Причиной отравления блогера Алексея Навального стали не химические вещества, а употребление некачественного алкоголя. Таким мнением со своими слушателями поделился телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев LIVE».

«Я смотрю то, что было. Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием „плохой спирт“. Пока это все похоже на приступ панкреатита, вызванный жирной пищей и плохим алкоголем», — заявил Соловьев.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту, блогер был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. В дальнейшем семья Навального приняла решение перевезти его в берлинскую клинику «Шарите», где заявили, что в его крови найдены следы интоксикации.

Позже бундестаг выступил с заявлением об отравлении блогера. По словам представителей правительства Германии, Навальный был отравлен веществами группы «Новичок».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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