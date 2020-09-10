Причиной отравления блогера Алексея Навального стали не химические вещества, а употребление некачественного алкоголя. Таким мнением со своими слушателями поделился телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев LIVE».
«Я смотрю то, что было. Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием „плохой спирт“. Пока это все похоже на приступ панкреатита, вызванный жирной пищей и плохим алкоголем», — заявил Соловьев.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту, блогер был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. В дальнейшем семья Навального приняла решение перевезти его в берлинскую клинику «Шарите», где заявили, что в его крови найдены следы интоксикации.
Позже бундестаг выступил с заявлением об отравлении блогера. По словам представителей правительства Германии, Навальный был отравлен веществами группы «Новичок».
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