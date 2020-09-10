10 сентября 2020

Производителей нелегального алкоголя будут отслеживать из космоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
Фото работающих заводов смогут доказать незаконный оборот алкоголя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России разработали законопроект, по которому спутниковые фотоснимки станут доказательством нелегального оборота алкоголя. Фотографии будут основанием для конфискации оборудования с заводов, сказано в документе.

«Если спутник фиксирует, что к заводу регулярно приезжают и уезжают машины, это будет являться доказательством нелегального производства. Таким же образом можно выявить нелегальные перевозки спирта или алкоголя», — цитирует ТАСС одного из авторов законопроекта, замглаву комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Нововведение связано с тем, что сейчас доказать нелегальную работу алкогольного завода могут лишь сотрудники МВД. Только после их рейда с предприятия, занимающегося незаконным алкооборотом, можно демонтировать оборудование. Из-за этого ловить нарушителей получается не всегда, поэтому бюджет России ежегодно теряет по 70-80 миллиардов рублей, уточнил Рябухин.

3 сентября российское МВД выступило против восстановления продаж алкоголя в интернете. Ведомство объяснило, что мера ограничения оказалась эффективной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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