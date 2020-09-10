Производителей нелегального алкоголя будут отслеживать из космоса

В России разработали законопроект, по которому спутниковые фотоснимки станут доказательством нелегального оборота алкоголя. Фотографии будут основанием для конфискации оборудования с заводов, сказано в документе.
«Если спутник фиксирует, что к заводу регулярно приезжают и уезжают машины, это будет являться доказательством нелегального производства. Таким же образом можно выявить нелегальные перевозки спирта или алкоголя», — цитирует ТАСС одного из авторов законопроекта, замглаву комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.
Нововведение связано с тем, что сейчас доказать нелегальную работу алкогольного завода могут лишь сотрудники МВД. Только после их рейда с предприятия, занимающегося незаконным алкооборотом, можно демонтировать оборудование. Из-за этого ловить нарушителей получается не всегда, поэтому бюджет России ежегодно теряет по 70-80 миллиардов рублей, уточнил Рябухин.
3 сентября российское МВД выступило против восстановления продаж алкоголя в интернете. Ведомство объяснило, что мера ограничения оказалась эффективной.
Подписывайтесь на URA.RU в