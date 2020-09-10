10 сентября 2020

В России хотят запретить продажу спиртного в городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Появились планы запретить продажу спиртного в российских городах Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России предложили запретить продажу алкоголя вне специальных магазинов. Они сообщили, что уже собираются опробовать идею в нескольких регионах.

«В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Кроме этого, спецмагазины с алкогольной продукцией они предложили вынести за пределы населенных пунктов», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва».

Эксперимент по ограничению продаж алкоголя коснется пяти регионов страны. Это Приморский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Сахалинская и Магаданская области.

11 сентября стало известно, что в России также появился законопроект, благодаря которому нелегальных производителей спиртного будут отслеживать из космоса. Доказательством для остановки заводов-нарушителей станут фотоснимки со спутников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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