На ямальских участках соблюдаются меры безопасности, утверждают в избиркоме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Избирательные участки ЯНАО, на которых началось голосование за членов окружного заксобрания и депутатов местных дум, столкнулись с длинными очередями. Как сообщили URA.RU очевидцы, на некоторых участках цепочка желающих проголосовать достигает нескольких десятков человек. Волонтеры и работники комиссий призывают их соблюдать социальную дистанцию.

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт пояснил URA.RU, что для безопасности избирателей, волонтеров и членов комиссий были приняты специальные меры. «Все 215 избирательных участков получили паспорта „здоровья и безопасности“ от Роспотребнадзора», — уточнил Гиберт.

Готовность участков накануне выборов проверил независимый корпус наблюдателей. Как сообщил глава Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин, нарушений правил избирательного законодательства и безопасности обнаружено не было. «Наблюдатели Общественной палаты присутствовали на местах, и я публично заявляю: открытие прошло без нарушений. От нашего корпуса на территории всего округа работает 503 эксперта», — заявил URA.RU Заякин.

Утром 11 сентября на Ямале открылись 215 избирательных участков. В регионе выбирают глав сел Катравож и Новый Порт, депутатов дум десяти муниципалитетов и членов окружного парламента. В заксобрание выдвинулись 297 кандидатов. «Конкурс по партийным спискам в среднем составляет 22 кандидата на один мандат. По 11 одномандатным округам зарегистрировано 50 кандидатов, то есть примерно четыре человека на одно место», — пояснил Андрей Гиберт.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU