Правозащитник: двойные ценники не спасут от обмана в магазинах

Производители, занижающие вес продукта, защищены законодательно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Введение новых ценников в магазинах является правильной инициативой, однако не решает проблему с недобросовестными производителями. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился эксперт Общества защиты прав потребителей Денис Ульянов.

Союз потребителей РФ направил в Минпромторг предложение обязать магазины указывать на всех ценниках, помимо стоимости, вес или объем продукта. По словам автора инициативы Петра Шелища, таким образом будет пресечена деятельность производителей, занижающих вес продукта, не снижая его цены.

«У нас законодательство регулирует с 1998 года цены либо за 100 грамм, либо за килограмм, либо за единицу товара. Вот за единицу товара продавец и использует ценник, так как это урегулировано законодательно. Но у нас вопрос в самом производителе. Конечно, производитель находит лазейки. Самая знаменитая лазейка после отмены обязательных ГОСТов и переходов на технические условия (ТУ) — ухудшение качества продукта. Объем остается тот же, но используются более дешевые ингредиенты», — рассказал Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что сама инициатива с добавлением второго ценника является правильной и позволяет потребителю сэкономить как деньги, так и время. Более того, некоторые торговые сети уже начали внедрять подобные ценники с указанием не стоимости единицы товара, но и его веса.