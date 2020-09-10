В Тюменской области в разгар кризиса появятся новые рабочие места

Завод совсем скоро начнет работу Фото: ТЭО

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Новые рабочие места появятся в Ишиме. Это стало возможно благодаря строительству мусоросортировочного завода, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального оператора «Тюменское экологическое объединение».

Всего будет около 80 рабочих мест. В октябре планируется получить разрешение на ввод завода в эксплуатацию. К концу года он начнет работать в тестовом режиме и будет в перспективе сортировать мусор Ишима, Ишимского, Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского районов и Голышмановского городского округа.

«Завод в Ишиме — это третий объект в рамках создания полноценного экологического кластера в Тюменской области. Такого нет больше ни в одном регионе России. Ишимский завод отличается от других подобных проектов. При строительстве объекта и выборе оборудования мы учитывали специфику деятельности предприятия: используются специальные технологии для создания безопасных условий для работников», — отметил руководитель ТЭО Константин Фрумкин.

Фото: ТЭО

Замглавы Ишимского района Алексей Веренчук уверен, что завод положительно повлияет на экономику: «Сортировка отходов скажется на затратах на полигоны и на экономике в целом. В субъекте и УрФО уже есть предприятия, занимающиеся переработкой. Такие организации могут появиться и у нас. Помимо прочего, город получит дополнительные рабочие места».

В Тюменской области из-за кризиса и пандемии коронавируса, как и во всей стране, вырос уровень безработицы. На 1 августа, показатель был 5,0% (в апреле — 3,9%).

Завод в Ишиме построен в рамках концессии. Кроме него, появились аналогичные предприятия в Тюмени и Тобольске, скоро начнет работу мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.