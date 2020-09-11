В России начнут жестче контролировать продажу пива

Маркировку пива введут ради борьбы с контрафактом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские власти хотят начать маркировать пиво, которое продается в розницу. Для этого единую государственную информационную систему (ЕГАИС) придется распространить на пивоваренную продукцию, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Рассчитываем, что пакет законопроектов по наведению порядка в пивоваренной отрасли должен быть принят до конца года. Мы говорим о необходимости маркировки пивоваренной продукции, поэтому в рамках работы нашей системы ЕГАИС нужно будет все это состыковать», — приводит слова Силуанова «Интерфакс».

Министр пояснил, маркировка такой продукции нужна для борьбы с контрафактом. Только за прошлый год после проверок пришлось изъять более миллиона литров нелегального пива, напомнил Силуанов.

Сейчас в России действует маркировка на меха, обувь, лекарства и сигареты. Маркировке также подвержен медицинский спирт, пишет агентство Nation news. С октября она появится на парфюмерии. А в ноябре маркировать начнут автомобильные шины и покрышки.

При этом в России предлагают запретить продажу алкоголя в городах. Его хотят продавать только в специальных магазинах.