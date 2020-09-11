Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию выплат

В России хотят проиндексировать пенсионные выплаты для работающих пенсионеров. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
«Дискуссии на этот счет внутри партии ведутся», — цитирует Исаева пресс-служба партии. Отмечается, что пенсии работающим пенсионерам не индексировали с 2016 года.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий Андрея Исаева по поводу того, когда дискуссия по поводу пенсий выйдет за пределы партии.
Ранее зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что в России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают. Также в Госдуму внесли законопроект, обязывающий ПФР не только пересчитывать неправильно начисленные пенсии, но и платить пени с недоплаченных сумм, передает телеканал 360.
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