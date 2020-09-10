10 сентября 2020

В нападении на челябинского главу подозревают бывшего силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова около СИЗО «Лефортово». Москва, полицейские, туристическая полиция
Бывшего сотрудника полиции Евгения Тагая подозревают в нападении на главу Кусинского района Юрия Лысякова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напавшим на главу Кусинского района Юрия Лысякова мог быть бывший сотрудник полиции, предприниматель Евгений Тагай. Силовики опросили бывшего коллегу и отпустили, сообщили URA.RU в местной администрации.

«Лысяков заявил, что на него напал Тагай. Вся Куса бурлит. Что это такое, когда человек нападает на главу района, а его опрашивают и отпускают. Он уже подозревался в поджоге дома. А неделю назад попал в ДТП, за что суд лишил его прав. Получается, что ему можно нарушать закон, потому что он бывший полицейский?», — задается вопросом инсайдер.

По словам собеседника, Тагай на выборах в райсовет является доверенным лицом кандидата-самовыдвиженца Светланы Борисенко. Сама она является пенсионером МВД. В районе говорят, что ее супруг работал в следственном комитете. «По слухам, Тагая уволили за то, что избил человека», — полагает источник.

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В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от подробных комментариев. «В отделе полиции проводится проверка», — сказала замначальника пресс-службы полицейского главка Светлана Саломатина. Связаться с Тагаем не удалось.

Лысяков 10 сентября попал в травмпункт Златоуста после нападения неизвестного. Мужчина избил главу, когда тот вышел из машины, затем проехал ему по ноге на своем автомобиле и скрылся. Нападавший был в маске, однако Лысяков считает, что это Тагай.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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