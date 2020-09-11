В Совфеде назвали условие индексации пенсий работающим россиянам

Правительство должно поддержать индексацию выплат работающим пенсионерам и сообщить о финансовой возможности это сделать, только в этом случае возможен перерасчет. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.
«Нужно принимать закон. А к этому закону нужно мнение правительства, если удастся добиться официального заключения правительства с согласием и наличием ресурсов, которые пойдут на индексацию, то конечно, мы все проголосуем „За“», — сказал Рязанский. При этом отметил, что ничего невозможного не существует.
Сенатор напомнил, что ранее решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам принималось из-за отсутствия достаточного количества средств. Он намекнул, что с тех пор ситуация не сильно изменилась, тем более, что на экономику повлияла пандемия коронавируса и кризис. Рязанский подчеркнул, что в пенсионной системе нет средств, чтобы вернуть работающим пенсионерам средства за весь период отсутствия перерасчета.
Ранее зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что в России хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий, а работающим пенсионерам пересчитать выплаты. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу поддерживают. Дискуссии на этот счет проходят и в партии «Единая Россия», отметил заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев. Также в Госдуму внесли законопроект, согласно которому неправильно начисленные пенсии будут пересчитывать, а с недоплаченных сумм пенсионный фонд будет платить пени, передает агентство Nation News.
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