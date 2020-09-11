Уволился глава центра Минздрава, изучавшего состояние Навального

Директор Центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. В этом центре занимались изучением состояния блогера Алексея Навального.
«Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию», — пишет РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что центр принимал участие в исследовании состояния здоровья Алексея Навального после его госпитализации в Омске, но увольнение Ковалева с этим не связано.
Официальной причиной увольнения экс-главы Центра судмедэкспертизы стало нарушение трудовой дисциплины, добавляют инсайдеры издания. В Минздраве подтвердили, что Ковалев написал заявление по собственному желанию. Сам Ковалев подтвердил изданию, что уволился. Он также заявил, что писал объяснительную на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко из-за нарушений правил. «Я писал объяснительную, что якобы нарушал трудовую дисциплину», — заявил он. Врио руководителя организации назначен заместитель Ковалева по научной работе Игорь Макаров.
Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа. Борт сел в Омске, Навального доставили в БСПМ №1. Он впал в кому, позднее его перевезли в немецкую клинику Charite. Врачи заявили, что нашли в его организме яды из группы «Новичок», напоминает телеканал 360. 7 сентября Навальный вышел из комы.
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