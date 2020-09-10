Прокуратура намерена взять реванш по делу экс-главы Сургута

Сургутская прокуратура намерена обжаловать решение городского суда, который оправдал экс-мэра Дмитрия Попова по обвинениям в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Эту информацию URA.RU подтвердили в надзорном ведомстве.
«Будем вносить апелляционное представление в суд ХМАО», — заявили в прокуратуре Сургута. Там также уточнили, что обычно рассмотрение апелляции занимает около трех месяцев.
Экс-глава Сургута в разговоре с журналистом агентства сообщил, что ожидал такого поворота событий. «Настроение боевое, готовимся», — прокомментировал Попов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией считает, что прокуратура была просто обязана подать апелляцию. «Три года шло следствие, полтора года судебный процесс. Как после этого прокуратура могла бы не оспорить оправдательный приговор. Для них в такой ситуации стоять на своем до конца — это честь мундира», — считает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутский городской суд вынес беспрецедентное решение, оправдав бывшего мэра Сургута по всем пунктам обвинения. Ему инкриминировалось превышение полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное». А также злоупотребление должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада.
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