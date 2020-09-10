10 сентября 2020
09 сентября 2020

Прокуратура намерена взять реванш по делу экс-главы Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бывшим мэром города Поповым Дмитрием. Сургут , попов дмитрий, клетка, над поповым
Дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова будет рассмотрено в окружном суде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутская прокуратура намерена обжаловать решение городского суда, который оправдал экс-мэра Дмитрия Попова по обвинениям в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Эту информацию URA.RU подтвердили в надзорном ведомстве.

«Будем вносить апелляционное представление в суд ХМАО», — заявили в прокуратуре Сургута. Там также уточнили, что обычно рассмотрение апелляции занимает около трех месяцев.

Экс-глава Сургута в разговоре с журналистом агентства сообщил, что ожидал такого поворота событий. «Настроение боевое, готовимся», — прокомментировал Попов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией считает, что прокуратура была просто обязана подать апелляцию. «Три года шло следствие, полтора года судебный процесс. Как после этого прокуратура могла бы не оспорить оправдательный приговор. Для них в такой ситуации стоять на своем до конца — это честь мундира», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский городской суд вынес беспрецедентное решение, оправдав бывшего мэра Сургута по всем пунктам обвинения. Ему инкриминировалось превышение полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное». А также злоупотребление должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада.

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