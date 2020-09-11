Россиянка, которой муж отрубил руки, поделилась свадебным видео

Россиянка Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, показала свое свадебное видео. Она опубликовала его в Instagram.
«Спасибо всем за каждое доброе слово», — написала Грачева. На самом видео запечатлено, как она гуляет со своим избранником Максимом. Они обнимаются и целуются. Девушка отметила, что с нетерпением ждет «свадебно-годовщинные фото и видео».
В своем предыдущем посте Грачева поделилась фотографиями с избранником. Она также рассказала о том, как познакомилась с мужем. Она призналась, что Максим написал ей в социальных сетях. Подробностями первого свидания девушка пообещала поделиться позднее.
Ранее Грачева рассказала про своего нового возлюбленного. Она подчеркнула, что жених тепло относится к ее сыновьям от прежнего брака. Девушка призналась, что на самом деле вышла замуж год назад, но даже близкие об этом не знали.
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