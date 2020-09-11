Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками и занятиях в СИЗО

Совершившего ДТП артиста Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. У него появилось два сокамерника, с которыми сложились «прекрасные» отношения. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов.
«Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные», — отметил член ОНК. По его словам, один из сокамерников артиста обвиняется в обороте наркотиков, другой — по делу, связанному со строительством.
Другой член ОНК Марина Литвинович рассказала, что в новой камере Ефремова двухъярусные кровати, есть холодильник и телевизор. Здоровье у актера хорошее. «Никаких проблем не возникает, отношения с администрацией тоже нормальные», — отметила она РБК. По ее словам, в ближайшее время Ефремов вместе с сокамерниками планируют посетить спортзал. По информации Литвиновой, семья артиста продолжает искать нового адвоката и, вероятно, назовет его имя 14 сентября. Член ОНК отметила, что родственники еще навестили Ефремова, они оформляют разрешения на свидания.
Ранее сообщалось, что к Ефремову в СИЗО №5 ходят толпы людей с передачками. Всего за несколько дней актер исчерпал свой месячный лимит в 30 кг на передачи. По словам члена ОНК, артист просит сказать поклонникам, что он ни в чем не нуждается. Также артисту прислали более ста писем от фанатов, и он пообещал на все ответить.
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