Появились данные о явке в самом протестном курганском городе

Шадринск отчитался одним из первых о явке избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Шадринске (Курганская область) власти отчитались о данных по количеству проголосовавших на выборах депутатов в областную и городскую думы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шадринска.

«По состоянию на 20:00 в городе проголосовали 3072 человека (5,7%)», — рассказали в пресс-службе. В 2015 году на выборах в облдуму явка в Шадринске составила около 23%.

Во втором по величине городе региона местные жители участвуют в выборах депутатов Курганской областной и Шадринской городской дум седьмого созыва. Всего в Шадринске числятся 53 662 избирателя. Они могут проголосовать на 37 избирательных участках.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». В эти дни в регионе также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум. В середине августа Шадринск был назван одним из самых конфликтных городов в уральском округе.