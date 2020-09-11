11 сентября 2020

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, автомобиль, автодорога, трасса, машина
Что будет с авторынком из-за кризиса, пока неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за экономического кризиса автомобили в России начали дорожать даже на вторичном рынке. Ждать улучшения ситуации не стоит, уже давно нужно было поторопиться с покупкой авто, заявил в разговоре с URA.RU глава федерации автомобилистов России Максим Едрышов.

«На вторичном рынке наблюдается повышенный спрос, потому что новые автомобили во время пандемии успели подорожать. Если человек имел в планах приобрести автомобиль, то надо это делать и особо не думать. Торопиться с покупкой следовало уже давно. Дальше все, возможно, будет еще дороже», — сказал Едрышов.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на рынке новых машин еще сложнее. Цены даже на бюджетные авто вплотную приблизились к миллиону рублей. Стоимость машин с вторичного рынка пока подросла не сильно. «Сейчас бывший в употреблении автомобиль — это единственное, что многие могут себе позволить», — отметил Едрышов.

7 сентября экономист предрек значительное повышение цен к Новому году. Подорожают машины и бытовая техника. При этом в конце августа старые российские автомобили включили в рейтинг «неубиваемых» в Великобритании, передает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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