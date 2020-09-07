На нынешних высоких позициях валюты продержатся недолго, считает Виталий Калугин Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Одновременно с подорожанием евро происходит падение рубля и по отношению к доллару. Из-за этого под Новый год Россию ждет рост цен на некоторые группы товаров, рассказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, комментируя сегодняшнее повышение курса евро до 90 рублей. Такой рост наблюдается впервые с 2016 года.

«Когда рубль слабеет, он слабеет одновременно против евро и против доллара. Но, чтобы этот скачок доллара и евро отразился в ценах, должно пройти достаточно большое время. Если что-то подорожает, то ближе к Новому году. Товары, на которые вырастут цены, — это мелкая и крупная бытовая техника, автомобили», — говорит Калугин.

При этом мгновенного подорожания иностранных продуктов ждать не стоит, уточнил Калугин. Цепочка товарооборота занимает от двух до четырех месяцев, объясняет он. «Немедленного скачка рублевых цен я не жду. Сейчас на полках лежат товары, деньги за которые уже заплачены по старому курсу и повышать на них цены экономически нет смысла», — заключил эксперт.

После новогодних праздников цена валюты должна снизиться. Сейчас ее рост обусловлен в основном политическими новостями, а это приходящий фактор, считает экономист. Ранее он объяснял, почему российскому бизнесу выгодно падение рубля. Финансовый аналитик рассказал схему, по которой производители из России могут получить большую прибыль на заграничных рынках.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.